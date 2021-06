Bars i restaurants poden obrir fins a la una de la matinada a partir de divendres

Altres notícies que et poden interessar

El Procicat ha, de lesi botigues de conveniència a partir d'aquest divendres. Fins ara podien obrir fins a mitjanit.A més,. També s'autoritza que les activitats culturals i les competicions esportives que admetin un aforament de més de 15.000 persones puguin omplir el 20% del seu aforament.Fins ara hi havia un màxim de 3.000 persones a l'aire lliure, que seguirà així per als locals més petits. A més,, com sales de concert, teatres o cinemes. També s'incrementa del 30 al 50% l'aforament a parcs i fires d'atraccions.Els centres cívics també podran obrir amb el 70% de l'aforament si tenen ventilació reforçada. El mateix aforament s'aplicarà ara als locals de joc, amb un màxim de 500 persones o 1.000 si hi ha prou ventilació. A més, ara es permet que es facin servir les àrees recreatives dels centres comercials, com ara les zones infantils o les àrees de descans.Una altra novetat és que el Procicat ara permet consumir aliments i begudes en determinats espais públics: àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars.

