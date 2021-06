Netflix: les millors estrenes de sèries i pel·lícules del juny

enceta l'estiu amb una nova fornada de sèries, documentals i pel·lícules que reenganxaran milers de persones a la plataforma. El retorn de diverses produccions mantè el ritme delsón les màximes novetats en sèries, peròtambé seran atractius per als seus fansUna minisèrie amb aires d'una nova pel·lícula apocalíptica, un nou melodrama det i diversos documentals sobre la biodiversitat o el cas de la desaparició de les joves detanquen les recomanacions deper al mes de juny a la plataforma.

1. Sailor Moon Eternal (3 de juny)

2. Sweet Tooth - primera temporada (4 de juny)

3. Los límites de nuestro planeta: una mirada científica (4 de juny)

4. Disomnia (9 de juny)

5. Lupin (11 de juny) - Temporada 2

6. Élite: historias breves (14 de juny)

7. Ser padre (18 de juny)

8. Élite - temporada 4 (18 de juny)

9. La casa de las flores: la película (23 de juny)

10. El caso Wanninkhof-Carabantes (23 de juny)

La famosa sèrie d'animació japonesa torna a les llars de Catalunya després d'haver triomfat durant els anys de glòria del gènere al Super3 i el 3xL. El film, que per desgràcia no arribarà en català a Netflix, se centrarà en tot el grup de protagonistes. Està dividida en dues parts molt llargues i busca recuperar tots els fanàtics de la sèrie, a més de voler trobar-se amb les noves generacions.Nova sèrie amb essència d'Stranger Things en un futur apocalíptic on la humanitat s'ha convertit en una espècie obscura. Una nova fornada de nens i nenes, totalment innocents, neixen amb millores genètiques que creuen els seus cossos humans amb els dels animals. Un petit jove creix en un entorn aïllat però ha de reunir-se amb els altres nens per a poder donar-li la volta a una situació tan funesta.El famós documentalista sobre la natura Richard Attenborough torna a la càrrega amb una producció de Netflix per intentar explicar els perills de la contaminació en la biodiversitat del planeta. Al costat del científic Johan Rockström, busquen enumerar i retratar els grans problemes del medi ambient que encara es poden evitar.Netflix segueix cavalcant a tota velocitat en les pel·lícules sobre desastres apocalíptics que posen la humanitat contra les cordes. Aquest nou projecte de Mark Raso, protagonitzada per Gina Rodríguez, explica un fenomen paranormal que afecta tot el planeta en qüestió d'hores. De cop i volta es queden sense electricitat i la gent no pot tornar a adormir-se. El cos humà no pot suportar gaires dies sense descansar, i tothom comença a embogir. ​Segona part de la triomfal sèrie francesa sobre el clàssic lladre de guant blanc, Arsene Lupin. La versió de Netflix, molt moderna i molt més pop que totes les adaptacions anteriors, va arrasar en audiència la primera setmana de la seva emissió el 2020. De només 5 capítols, la plataforma n'estrenarà 5 més en el mateix format i des del punt on va finalitzar la sèrie. ​Netflix Espanya busca esprémer al màxim el suc d'Elite. Les històries d'aquesta minisèrie tenen lloc durant l'estiu abans de l'inici de l'any nou a Las Encinas, amb el clar intent de promocionar la 4a temporada que surt a la setmana següent. En les quatre històries, s'exploraran diferents trames individuals i conjuntes d'alguns dels estudiants més veterans de Las Encinas i potser dels més nous.Clàssica història entre el drama de baix to i la comèdia afable i familiar sobre un pare intentant tirar endavant el seu dia a dia després de perdre a la seva dona. Ell i la seva filla creixeran junts en una tasca que cap dels dos està preparat per viure-la plegats: ser pare i ser filla com a tal. Kevin Hart, un aplaudit humorista als EUA, és el protagonista d'aquesta producció que repeteix molts dels clixés del gènere. ​Nova temporada d'una de les sèries adolescents més vistes a la plataforma i un dels productes estrella de Netflix Espanya. Després de perdre diversos dels actors principals (com Mina El Hammani o Carla Expósito), arriben nous intèrprets. Juntament amb els alumnes que van repetir l'últim curs, estaran Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch i Manu Ríos. Andrés Velencoso i Diego Martín s'uneixen per formar part del professorat d'aquest quart curs a Las Encinas.Torna la famosa producció de Manolo Caro, però per primera vegada en format pel·lícula. És un spin-off de la sèrie La casa de les flores, que se centra en els germans De la Mora. Ells elaboren un enginyós pla per irrompre en la seva antiga casa familiar i recuperar un important tresor amagatEl 1999, la jove de 19 anys Rocío Wanninkhof és assassinada. Dolores Vázquez, exparella de la seva mare, ingressa a la presó sense proves sòlides que demostrin la seva culpabilitat. Influenciada per una forta campanya discriminatòria, l'opinió pública espanyola vol trobar un culpable. Sota aquesta premissa arrenca aquest documental true crime que recorda el mateix format que es va utilitzar en Netflix per explicar la història de les nenes d'Alcásser. ​