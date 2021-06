Ja no caldrà dur el DNI a la cartera: arriba la versió per mòbil

El primer DNI europeu digital, expedit per a l'actriu Luisa Martín. Foto: Ministeri de l'Interior

Un document que exclou el català

Espanya ha emès aquest dimecres el. Es diu DNI 4.0 i entrarà en funcionament per tothom el 2 d'agost. Des d'aquell dia els ciutadans podran, sense haver de portar el DNI a sobre.El noues podrà emprar mitjançant una aplicació que encara no s'ha desenvolupat. Amb aquesta eina es podrà acreditar la identitat per fer tràmits, en especial a Internet, signar documents de forma electrònica i pagar taxes oficials.Una altra novetat anunciada aquest dimecres és que es facilitarà la renovació del DNI. Segons el ministre d'Interior,, es podrà fer "de manera exprés". El projecte ha costat 6,5 milions d'euros.El nou DNI s'emet en castellà i en una altra llengua oficial de la Unió Europea que podrà triar el ciutadà. Per tant, no es podrà tenir en català. El primer DNI digital l'ha rebut l'actriu Luisa Martín, que interpreta una inspectora de policia a la sèrie Servir y proteger de Televisió Espanyola.

