L'emotiu missatge en català de l'últim fitxatge del Barça

Història feliç d’un somni fet realitat...💙❤️ Visca el Barça! — Emerson Royal (@Emerson_Royal22) June 2, 2021

Emerson Royal ha arribat amb bon peu al Camp Nou. L'últim fitxatge del Barça, confirmat aquest dimecres, ha enviat el primer missatge com a jugador blaugrana en català i ja s'ha guanyat part de l'afició. "Història feliç d’un somni fet realitat... Visca el Barça!", ha exclamat a Twitter.Després del Kun Agüero Èric Garcia , el Barça recupera el futbolista de 22 anys després de dues temporades al Betis per un acord a tres bandes amb l'Atlético Mineiro. És el tercer fitxatge en tres dies per a l'entitat.El Barça pagarà nou milions d'euros per recuperar el lateral dret, que farà la pretemporada amb l'equip blaugrana. A l'equip andalús, Emerson ha mostrat una gran capacitat ofensiva. En l'última temporada ha marcat 5 gols i ha repartit 10 assistències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor