Acord entre l'Ajuntament de Barcelona i Mediapro per salvar el Gimnàs Sant Pau

ha arribat a un acord ambper salvar el, segons ha pogut confirmar. El grup empresarial, a través de la societat Mediaurban, impulsa un projecte conjuntament amb la Fundació Hàbitat 3 que permetrà comprar la finca als actuals propietaris, la família Encesa Viñas, i que aquesta passi després a mans municipals.La iniciativa implicarà la construcció de. L'Ajuntament cedirà el dret a superfície dels terrenys durant 55 anys als impulsors privats i finalitzat aquest període, el sòl tornarà a ser propietat del consistori. Les parts implicades donaran els detalls de l'operació en una roda de premsa aquest dijous a la tarda. Segons ha pogut saber aquest diari, l'habitatge gestió dels 36 pisos de lloguer social serà assumida per laL'operació permet desencallar un conflicte enquistat . El gimnàs, que atén persones sense llar de la ciutat, estava, després que la propietat i l'Ajuntament no es posessin d'acord per tancar la venda de l'immoble. A finals d'abril el jutge va accedir a ajornar el desnonament, després de la petició de l'Ajuntament de disposar de més temps per negociar amb la propietat, la família Encesa-Viñas., quan la cooperativa va comunicar a l'Ajuntament que si no aconseguien 15.000 euros haurien de tancar. Un acord amb la propietat va permetre esquivar el desnonament i posar-se al dia econòmicament. Aquell mateix 2016, l'Ajuntament rebutjava una proposició per expropiar la finca, amb el vot de qualitat dels comuns al ple fent decantar la balança.Dos anys més tard, el 2018,i a fer-hi habitatge social. El consistori oferia 9,7 milions però la propietat en demanava 14. L'Ajornament de finals d'abril obria la porta a mantenir les negociacions.Amb el pas dels anys el Sant Pau s'ha convertit en uni aquesta condició es refermaria amb l'esclat de la pandèmia, quan va tancar un contracte de 200.000 euros amb l'Ajuntament per atendre persones sense sostre. Quinze mesos després, han atès més de 2.500 usuaris, han entregat 40.000 àpats i han facilitat 55.000 dutxes i canvis de roba.Hi haurà ampliació.

