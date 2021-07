Acord entre l'Ajuntament de Barcelona i Mediapro per salvar el Gimnàs Sant Pau

Un conflicte enquistat

ha arribat a un acord amb elper salvar el, segons ha pogut confirmar. El consistori comprarà per vuit milions l'edifici a Jaume Roures, que l'ha adquirit a títol personal i a un preu més elevat de mans de l'anterior propietat, la família Encesa Viñas. A partir d'aquí, Mediaurban, l'empresa del grup dedicada a projectes immobiliaris i urbanístics, executarà un projecte que mantindrà viu el gimnàs i suposarà la construcció de, que acabarà gestionant la Fundació Hàbitat 3. L'Ajuntament farà una cessió d'ús de 55 anys als privats que impulsen la iniciativa i un cop transcorregut aquest període, el sòl tornarà a mans municipals.Es tracta d'una operació inusual de la qual les parts implicades han donat els detalls en una roda de premsa aquest dijous a la tarda a la terrassa del Gimnàs Sant Pau. Totes, menys. Ni l'Ajuntament, ni Mediaurban, ni el gimnàs han volgut confirmar que el director general de Mediapro era l'inversor particular que havia comprat la finca a un preu que per ara es desconeix. Fonts de Mediapro, però, han confirmat que el seu director general és l'encarregat de finançar el projecte, que no té ànim de lucre. "Entenc que aquestes qüestions burocràtiques costen d'explicar de portes cap enfora però sapigueu que si la solució no ha arribat abans és per dificultats burocràtiques.", ha dit l'alcaldessa, Ada Colau, en una publicació al seu compte d'Instagram.En les negociacions amb l'Ajuntament, la propietat demanava 14 milions per la venda de la finca, mentre que el consistori va arribar a oferir-ne 9,7. Ara, Roures preveu recuperar la inversió feta a través del cobrament dels lloguers socials, que. El càlcul és poder recuperar els diners invertits d'aquí a 55 anys i per això s'ha establert aquest període abans que l'Ajuntament recuperi el sòl."És una gran notícia pel barri i la ciutat., i que també es facin pisos per al lliure mercat", ha celebrat la tinent d'alcaldia de Drets Socials, Laura Pérez. "És un acord virtuós, una operació no especulativa", ha apuntat el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa.Per part de la cooperativa responsable del gimnàs, Lara Cáceres ha expressat satisfacció per "salvar" l'entitat i a més destinar els terrenys a habitatge social. "Ho tenim tot. Hem passat molts anys sense saber si l'endemà podríem obrir", ha dit. Segons ha avançat la presidenta de la, Carme Trilla, els pisos es destinaran a persones d'entitats socials que atenguin persones en situació de vulnerabilitat o sensellarisme. Trilla ha qualificat l'operació de "praxi urbanística òptima" i ha reivindicat la col·laboració público privada per a la construcció d'habitatge social.Segons la consellera delegada de, Maria Sisternas, es preveu que els pisos estiguin llestos d'aquí a dos anys, moment a partir del qual els començarà a gestionar Hàbitat 3. Les obres de construcció suposaran que el gimnàs hagi de traslladar la seva activitat durant un any aproximadament, abans de tornar de manera definitiva a la seva ubicació actual.No és la primera vegada que Roures intervé en una operació immobiliària d'acord amb l'Ajuntament. El 2019 el consistori va anunciar la construcció de 47 pisos de lloguer social al Poblenou finançada pel director general de Mediapro. Igual que en el cas del Sant Pau, la construcció anava a càrrec de Mediaurban i la gestió quedava en mans de la Fundació Hàbitat 3. En aquell cas, la cessió d'ús era de 75 anys.L'operació permet desencallar un conflicte enquistat . El gimnàs, que atén persones sense llar de la ciutat, estava, després que la propietat i l'Ajuntament no es posessin d'acord per tancar la venda de l'immoble. A finals d'abril el jutge va accedir a ajornar el desnonament, després de la petició de l'Ajuntament de disposar de més temps per negociar amb la propietat, la família Encesa-Viñas., quan la cooperativa va comunicar a l'Ajuntament que si no aconseguien 15.000 euros haurien de tancar. Un acord amb la propietat va permetre esquivar el desnonament i posar-se al dia econòmicament. Aquell mateix 2016, l'Ajuntament rebutjava una proposició per expropiar la finca, amb el vot de qualitat dels comuns al ple fent decantar la balança.Dos anys més tard, el 2018,i a fer-hi habitatge social. El consistori oferia 9,7 milions però la propietat en demanava 14. L'Ajornament de finals d'abril obria la porta a mantenir les negociacions.Amb el pas dels anys el Sant Pau s'ha convertit en uni aquesta condició es refermaria amb l'esclat de la pandèmia, quan va tancar un contracte de 200.000 euros amb l'Ajuntament per atendre persones sense sostre. Quinze mesos després, han atès més de 2.500 usuaris, han entregat 40.000 àpats i han facilitat 55.000 dutxes i canvis de roba.

