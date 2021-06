El calendari escolar del curs 2021-2022 ja ha quedat confeccionat. Començarà el 13 de setembre i finalitzarà el 22 de juny per als ensenyaments infantil, primària, ESO, Batxillerat, grau mitjà i grau superior. El Departament d'Educació ha fet públiques les dates, també les dels festius, a través del DOGC.Les avaluacions extraordinàries de l'ESO seran del 17 al 22 de juny, just després, com en els cursos anteriors, de l'avaluació final ordinària. Les dates dels examens finals dels cursos de 2n de Batxillerat i els de grau superior es veuran supeditades a les decisions de cada centre, que hauran de quadrar-les amb les necessitats de cadascun d'ells en la inscripció d'accés a la universitat.Les vacances de Nadal del curs vinent seran entre el 23 de desembre i el 7 de gener, ambdós inclosos. A Setmana Santa les classes s’aturaran entre l’11 i el 18 d’abril, també ambdós inclosos. En el marc del calendari, els centres disposaran de 3 dies festius de lliure disposició que es podran fer repartits en els diferents trimestres i que no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes i s’han de preveure en la programació general del centre.Pel que fa a l'horari de les classes, es manté igual a l’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat. Pel que fa al pla pilot de jornada continuada a primària, que es du a terme en 25 escoles d’arreu de Catalunya, es prorroga de cara al curs que ve. El calendari publicat ha estat prèviament aprovat pel ple del Consell Escolar de Catalunya, on hi ha representats sectors de la comunitat educativa.

Calendari escolar 2021-2022 by Naciodigital

