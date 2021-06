Veïns i ecologistes exigeixen suspendre l'ampliació del Prat

Crit social, un projecte que en paral·lel defensa i reclama el món empresarial amb vehemència. Diverses organitzacions socials i ecologistes s'han concentrat a les portes d', on ha tingut lloc l'acte conjunt de patronals i cambres, per reclamar la suspensió "immediata i incondicional" dels plans en la infraestructura.Zeroport, que agrupa, ha exigit a les autoritats que "no només es posicionin per donar una imatge verda", sinó que "compleixin les seves responsabilitats" i "vetllin per l'interès públic i no privat".El portaveu, Alejandro González, ha dit que l'ampliació "no és coherent" amb els acords climàtics i ha apostat per un "redimensionament de les infraestructures que generiamb la realitat social".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor