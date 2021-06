Cuixart reivindica la presó com a «altaveu de denúncia internacional»

Els tribunals polítics mai no sorprenen. Seguirem utilitzant la presó com a altaveu de denúncia internacional: anem a Estrasburg a acusar l'Estat. Freedom for Catalonia! #JoAcuso https://t.co/UywRtmS0Xi pic.twitter.com/PD7K1RfLn7 — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 2, 2021

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha reivindicat la presó com a "altaveu de denúncia internacional". Ho ha dit en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional (TC), que ha avalat sense unanimitat la condemna de nou anys de presó per sedició dictada pel Tribunal Suprem i ha obert la porta a portar la causa de l'1-O a Europa. També ho ha dit en ple debat sobre l'indult, que el govern espanyol podria concedir en les properes setmanes. Òmnium rebutja els indults i és favorable a l'amnistia, una via que ara com ara no té recorregut perquè el PSOE tanca files amb la dreta per bloquejar-ne el debat i la tramitació.El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha dit que els indults no solucionen "absolutament res" però ha fet costat a les víctimes de la repressió i a les mesures que puguin "afluixar-los el dolor". De tota manera, ha remarcat que la solució passa per l'amnistia. "El govern espanyol té molt clar que perdrà la batalla judicial a Europa i davant d'això anuncia gestos que ja veurem la durada que tindran", ha afirmat. Òmnium sosté que els indults no acabaran amb la repressió, que afecta més de 3.000 persones, i tampoc afectarà als exiliats. "Mentre no hi hagi amnistia, la repressió continuarà", ha afegit Mauri.De fet, l'entitat ja ha posat el focus en Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) un cop el TC s'ha pronunciat sobre la sentència del Suprem contra Cuixart. L'alt tribunal ha argumentat que la conducta de Cuixart en els moments àlgids del procés l'any 2017, i concretament el 20 de setembre davant del Departament d'Economia, va traspassar els límits de la llibertat d'expressió i manifestació, i ha avalat la condemna per sedició. Dos magistrats de l'alt tribunal hi han estat en contra i s'han mostrat favorables a acceptar el recurs d'empara del president d'Òmnium per vulneració de drets.

