L'ocàs a Can Sant Joan: les imatges d'un camp de golf fantasma

La natura recupera el que és seu i a poc a poc la vida torna a les. Després de quedar abandonat l'any 2018 degut a deutes milionaris, els terrenys projecten una imatge desoladora però, alhora, repleta d'esperança. Les infinites pistes de golf, plenes de fauna i vegetació; els camins, atapeïts de flora; i les poques construccions que queden dempeus, deteriorades i vandalitzades com si fossin els vestigis històrics d'un passat apocalíptic.Un gran àmbit natural amb molt de potencial que en els darrers mesos s'ha col·locat en l'agenda política per respondre una simple pregunta: I ara què? Doncs la resposta s'emmarca amb dues possibles opcions: transformar l'espai enpel gaudi públic tal com demanen els dos consistoris implicats i les entitats socials i ecologistes locals ; o adequar els terrenys per-treure-hi rèdit econòmic- compartint l'espai amb un parc públic de dimensions més petites, tal com aposten la propietària dels terrenys Incasòl i la Generalitat Sigui com sigui, ara qui portarà la veu cantant serà el nou conseller Jordi Puigneró -fins ara ho era el també santcugatenc-. Cal recordar que durant el darrer any pandèmic, veïns dels dos municipis limítrofs han superat les tanques del recinte abandonat per passejar, fer esport o inclús muntar pícnics enmig d'un entorn natural envejable i oblidar-se del confinament. Un espai verd recuperat per la ciutadania que connecta un dels principals corredors ecològics del Vallès Occidental.

