Aragonès reclama un «gran acord» sobre el nou pressupost per sortir de la crisi

Dia de presentacions al. Els nous consellers han tingut protagonisme en la sessió de control al Govern a la cambra catalana i el president de la Generalitat,, ha respost les preguntes de l'oposició, marcades per la concessió dels indults i el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat . Aragonès també ha presentat l'estructura del nou executiu -com marca la rutina de l'estrena de la legislatura- i, en el seu discurs, ha demanat un "gran acord" que permeti confeccionar un nou pressupost per sortir de laEl que no ha aclarit el president de la Generalitat és si el Govern afrontarà en aquest exercici la confecció d'uns nous comptes. Aragonès va afirmar aquest dimarts, en la roda de premsa posterior a la primera reunió ordinària del consell executiu, que la decisió sobre l'elaboració d'unes prendrà en els propers dies. "El nou pressupost respondrà al context de superació de la crisi. Hi treballarem intensament", s'ha limitat a expressar el president, que també ha insistit en la idea de "treball en equip" per greixar la coordinació entre els nous membres de l'executiu.En el repàs detallat de l'estructura del Govern -conselleria per conselleria-, Aragonès ha destacat, especialment, els reptes dels departaments que piloten la superació de la pandèmia. Sobre la cartera de Salut, en mans de, Aragonès ha destacat la voluntat de pensar el "país postCovid" sense deixar d'atendre el "futur" del sistema sanitari. En relació al Departament d'Empresa i Treball, al centre de les decisions per donar suport al món empresarial, Aragonès ha verbalitzat l'encàrrec al consellerd'"aprofundir en la transformació del teixit productiu", per generar "benestar i prosperitat", amb especial atenció als sectors més afectats per la pandèmia.Aragonès també ha subratllat els objectius que perseguiran les conselleries d', totes dues en mans d'ERC. Pel que fa a la cartera d'Interior, ha confiat en la mà esquerra deper "actualitzar" el model de seguretat pública. Sobre el departament de nova creació, capitanejat per Tània Verge, ha demanat que tingui un "paper polític central", que impregni el conjunt de l'acció de l'executiu.El president de la Generalitat ha posat èmfasi en els reptes que té al davant el vicepresident, líder de Junts al Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori. Per Aragonès, els encerts de Puigneró contribuiran a "millorar la qualitat de vida dels ciutadans". "Les polítiques digitals són el nou ascensor social", ha reblat. Un dels reptes que han d'enfocar amb el vicepresident és la coordinació de l'executiu, que ha decidit professionalitzar la comunicació per greixar la convivència . Aragonès ha ressaltat que s'han receptat "autoexigència" per treballar en equip després d'una legislatura, l'anterior, marcada per les discrepàncies entre socis.En el torn de rèplica dels grups parlamentaris, la CUP ha instat el Govern a complir els acords signats, entre els quals la defensa dels drets socials i l'"embat" democràtic amb l'Estat, explicitat així en l'acord entre ERC i els anticapitalistes. "Suposo que són conscients que caldrà exercir l'autodeterminació", ha afirmat el diputat, per referir-se als socis de l'executiu. "Puny tanca si claudiquen o actuen en sentit contrari", ha recalcat Riera, que ha demanat una "legislatura de sobirania"., cap de l'oposició i líder del PSC al Parlament, ha recordat a Aragonès que posarà en marxa un Govern a l'ombra i que els seus integrants es posaran en contacte amb els consellers per fer un seguiment de l'activitat sectorial de l'executiu. Illa ha ressaltat que no concediran dies de gràcia al nou president perquè les "urgències" que viu el país ho impedeixen. També s'ha mostrat crític amb repartiments competencials, especialment entre Economia i Presidència.Els comuns han celebrat la creació de la conselleria d'Igualtat i Feminismes -una petició que ja van formular, en l'anterior mandat, a Quim Torra-, però han lamentat que els departaments clau estiguin dirigits per homes.ha citat, a banda de la presidència i la vicepresidència del Govern, els departaments d'Economia, Salut o Interior. La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem ha criticat que les polítiques d'infraestructures i de lluita contra l'emergència climàtica es pensin en conselleries separades, i ha demanat a Aragonès que aclareixi la posició de la Generalitat en el debat sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat.

