L'estiu serà més càlid de l'habitual a Catalunya

Predicció de l'estiu a l'Estat Foto: AEMET

L'estiu serà. De fet, la temperatura pujarà a tot l'Estat a excepció del nord-oest peninsular, segons la predicció estacional per a l'estiu meteorològic elaborat per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).D'aquesta manera, entre els mesos de juny, juliol i agost d'aquest 2021 hi ha una major probabilitat que la temperatura sigui superior a l'habitual a tot Catalunya.no es preveu cap situació "significativa".Concretament, l'AEMET preveu en unque la temperatura mitjana dels tres mesos es trobi en el tercil superior de l'habitual. Hi ha un 30% de possibilitats que les temperatures siguin "normals" i només un 20% d'opcions que els termòmetres caiguin al tercil inferior.Per tal de realitzar els estudis climatològics, resulta més pràctic definir les estacions meteorològiques mitjançant mesos complets, de manera que la primavera meteorològica comprèn els mesos de març, abril i maig;; la tardor meteorològica, setembre, octubre i novembre; i l'hivern meteorològic, desembre, gener i febrer. És a dir, els mesos en els que es pronostica una major temperatura són juny, juliol i agost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor