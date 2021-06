El Barça recupera Emerson per 9 milions

La plantilla del Barça segueix incorporant cares noves. Després del Kun Agüero Èric Garcia , el club ha decidit recuperar el lateral dret Emerson Royal després de dues temporades al Betis per un acord a tres bandes amb l'Atlético Mineiro. És el tercer fitxatge en tres dies per a l'entitat.El brasiler, de 22 anys, ocupa la posició de lateral dret. Fins ara, Sergiño Dest i Sergi Roberto eren els futbolistes que compartien ubicació. Tot sembla indicar, doncs, que Emerson competirà amb Dest, mentre el futur de Sergi Roberto és incert -en cas de seguir al Barça, podria desplaçar-se al centre del camp-.El Barça pagarà nou milions d'euros per recuperar el lateral dret, que farà la pretemporada amb l'equip blaugrana. A l'equip andalús, Emerson ha mostrat una gran capacitat ofensiva. En l'última temporada ha marcat 5 gols i ha repartit 10 assistències.

