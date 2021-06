Aragonès defensa que l'ampliació de l'aeroport del Prat només serà viable si es «preserva» la biodiversitat

El nou president de la Generalitat,, ha debutat aquest dimecres en sessió de control en una jornada parlamentària marcada tant pels indults com per l'ampliació de l', reclamada per més de 200 veus del món econòmic . Aragonès ha evitat posicionar-se concretament sobre la qüestió -ha indicat que la decisió la prendrà "més d'una administració"- quan, cap de l'oposició i líder delal Parlament, li ha demanat que es pronunciés "nítidament" sobre si estava a favor -o no- d'ampliar una infraestructura clau. "Li demano que lideri i que es posicioni", ha apunta Illa. Aragonès ha remarcat que aquesta ampliació només es pot dur a terme i convertir-se en viable si es "preserva la biodiversitat" de la zona del Baix Llobregat. El vicepresident, en la primera intervenció en el càrrec, ha assenyalat que Catalunya "no es pot permetre el luxe" de no tenir un aeroport "preparat per l'economia del segle XXI" . "Volem un país connectat, física i digitalment", ha ressaltat Puigneró.Aragonès, a banda, ha recordat que ha convocat l'Estat i els ajuntaments per debatre sobre el futur de l'aeroport . Ho va anunciar ahir en la roda de premsa posterior a la primera reunió ordinària del consell executiu. Aquest dimecres, el món empresarial celebra un acte a Esade per reivindicar la necessitat de fer més gran l'aeroport, una mesura que no satisfà l'i que topa, també, amb les reticències de la CUP, com ha explicitat el diputat. "Aquest país no es pot permetre reduir els objectius climàtics amb estructures sobredimensionades", ha assenyalat Cornellà. El president ha indicat que cal combinar treballar pel major "benestar" de la ciutadania amb el combat del "desenvolupisme accelerat".Els comuns han demanat a Aragonès que convoqui la taula de partits abans de la primera reunió de la taula de diàleg. La presidenta del grup parlamentari dels comuns,, ha posat dues condicions per a l"èxit de la taula de diàleg": que hi hagi un consens previ per afrontar la reunió de la mesa de negociació amb l'Estat i que es compti amb els comuns per "acompanyar" el Govern en la via del diàleg. "Si vol anar per la via del diàleg, no tindrà millor aliat que", ha afirmat Albiach. El president de la Generalitat, que ha defensat la proposta de l'amnistia i l'autodeterminació, s'ha mostrat predisposat a reunir la: "Consultaré els grups parlamentaris per conèixer quina és la seva posició". "A nosaltres ens hi trobaran en la via del diàleg i la negociació", ha afegit Aragonès, que ha admès que els indults permetran "alleugerir" el patiment de les famílies dels presos.Aragonès ha defensat en la sessió de control al Parlament la posada en marxa de-present en l'acord amb Junts i la CUP que va fer possible la investidura-, primer pas per portar la proposta d'un nou referèndum a la taula de negociació amb l'Estat. "Hem de situar el referèndum al centre de la solució", ha afirmat el president de la Generalitat, que ha avançat que en els propers dies convocarà Junts i la CUP per avançar en la definició de l'acord nacional, que manté "obert a tothom que vulgui sumar en una solució democràtica del conflicte". "Estic convençut que hi sumarem moltíssima gent", ha recalcat.En resposta a, Aragonès ha assenyalat que les mobilitzacions anunciades per tot l'espectre de la dreta espanyola en contra de les possibles mesures de gràcia suposen un exemple de "terraplanisme democràtic", i ha demanat "abandonar la crispació"., cap de files de la formació taronja al Parlament, ha aprofitat per anunciar una concentració divendres vinent, 11 de juny, davant la delegació del govern espanyol a Catalunya per protestar contra els indults. Carrizosa ha acusat el nou president de no tenir en compte els "milions" de catalans que van viure amb "por" el "cop d'Estat" viscut, segons ell, a Catalunya el 2017. "també els està menyspreant", ha remarcat el cap de files de Ciutadans, a qui el dirigent d'ERC ha recordat que els seus resultats a les eleccions "tendeixen a zero".El president de la Generalitat ha volgut rebatre el discurs de. Aragonès ha demanat arespectar la vida de tots els ciutadans de Catalunya: "Tractem amb dignitat tothom". En la seva intervenció ha defensat el pla de rescat social que treball el Govern i ha insistit que el seu executiu enfortirà els serveis públics perquè "hi pugui accedit tothom", sense distinció d'origen, un missatge subratllat davant la pregunta parlamentària de l'extrema dreta. El dirigent d'ERC també ha situat com a "inacceptables" les, que han caigut per tercer mes consecutiu a Catalunya però sumen quasi mig milió de persones quan la pandèmia ja supera l'any de vigència.Aragonès ha defensat el projecte de crear una, arran d'una pregunta d'(PP), en què qüestionava que Jaume Giró mantingués la mateixa tesi que el president de la Generalitat. El president del grup parlamentari popular ha definit el projecte com un "Banca Catalana, segona part", en referència a l'etapa de. Aragonès ha lamentat la "ignorància" de Fernández i ha citat exemples europeus de banca pública. "En el moment de caiguda més gran del PIB a Catalunya des de la Guerra Civil, [la banca pública] ha fet una injecció de solvència a les empreses, de 1.300 milions d'euros l'any 2020", ha recordat el president de la Generalitat. "El nacionalisme espanyol es cura viatjant", li ha etzibat Aragonès al dirigent del PP, després de recordar-li la gestio de Rodrigo Rato a Bankia.

