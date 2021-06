El Tribunal de Comptes investiga més de 416 milions d'euros de l'acció exterior de la Generalitat

Seguiu "oferint dialeg", seguiu

Per Anonim 1234 el 2 de juny de 2021 a les 11:13

Aquí teniu com van a per vosaltres. I vosaltres, "oferim dialeg", "la solució és el dialeg", "mai renunciarem a la via dialogada", etc. Sou d'una bona fe i d'una santa inocencia per a llogar-hi cadires. Aquí teniu el resultat de no haver aprofitat la nit del 1 d'octubre, quan espanya estava contra les cordes i la comunitat internacional simpatitzava amb Catalunya i criticava espanya, i vosaltres, en lloc d'aprofitar l'impuls que havieu agafat, veu frenar per a "oferir dialeg". No tornareu a tenir cap altre oportunitat, i aquí teniu el "dialeg". I encara insistiu en el "dialeg". Felicitats.