La Fiscalia denuncia un tuitaire per difondre una PCR falsa d'Illa

La Fiscalia ha presentat una denúncia contra L.F.P per haver difós a través de Twitter un document fals que mostrava el resultat d'una PCR feta a Salvador Illa durant la campanya de les eleccions catalanes del 14 de febrer. El fiscal sosté que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de falsedat en document privat i un delicte d'injúries i ha demanat al jutjat d'instrucció que obri diligències per esclarir els fets.Tot plegat es remunta a l'11 de febrer, quan L.F.P va dir a Twitter que Illa "mentia". Feia dies que hi havia certa polèmica perquè el candidat socialista no s'havia volgut fer un test abans del debat de TV3. L'usuari va dir compartir a Twitter una imatge del suposat informe clínic d'un centre mèdic de Barcelona en què apareixia el resultat positiu d'una PCR feta al dirigent socialista. El document era fals i havia estat elaborat, diu el fiscal, per la persona denunciada.El ministeri públic afegeix que la difusió d'aquest document fals es va fer per "perjudicar" Illa i el PSC en les seves "legítimes expectatives com a candidat a la presidència de la Generalitat". Per tot això, demana al jutge que obri diligències i que es demani als Mossos l'elaboració d'un informe sobre el perfil de Twitter de la persona denunciada.

