​Carla Suárez torna a les pistes de Roland Garros després de superar un càncer

Carla Suarez Navarro était venue avec l'idée de profiter du moment. Elle a fait beaucoup mieux !



Respect immense @CarlaSuarezNava et à l'année prochaine ! ❤️ #RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021

La tenista canàriava caure eliminada ahir del, segon Gran Slam de la temporada, davant la nord-americana, per un ajustat 3-6, 7-6 i 6-4. El partit va ser molt emotiu, ja que Suárez tornava a les pistes 17 mesos després, un cop curada delLa tenista va deixar de competir el setembre de 2020, quan se li va diagnosticar la malaltia. La jugadora, de 32 anys, va debutar de manera directa al quadre principal, protegida pel rànquing, a causa de la seva baixa de llarga durada, i va estar molt a prop de la victòria en un partit que es va allargar dues hores i 25 minuts.i va estar per davant en el segon (5-4) a dos punts d'anotar-se la victòria i obtenir el bitllet per a la propera ronda. Tot i això, Sephens va trobar petroli al tie break i va acabar igualant el matx i sentenciant en la tercera i definitiva mànega, ja amb més facilitat.L'americana, número 59a WTA, va guanyar l’Open dels EUA fa quatre anys i va saber "rendir-se" a l'esforç de Carla Suárez, reconeixent el seu treball durant tot el partit per oferirque va estar a punt de donar-li un ensurt.Suárez volia penjar la raqueta l'any passat, però la malaltia va fer-li canviar de decisió i ho ha allargat un any, en què també té previst disputar

