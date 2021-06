Sergi Roberto es vacuna contra el coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

Sergi Roberto ja ha rebut la vacuna contra el coronavirus. Al jugador del Barça, de 29 anys, encara no li toca rebre el fàrmac a Catalunya però hauria aprofitat un viatge a Israel per a immunitzar-se contra la Covid-19.La imatge del futbolista de Reus en el moment de la punxada va ser publicada a Instagram per la seva parella precisament d'Israel, Coral Simanovich. Ell mateix va compartir la fotografia amb el missatge "Fet".Roberto ha viatjat a Israel en una situació de plena incertesa del seu futur. El català podria abandonar el Barça després d'una temporada per oblidar i carregada de lesions. El seu futur podria ser a la Premier League anglesa.

