Kilian Jornet renuncia a fer el cim de l'Everest

, per tercera vegada, a causa de males sensacions físiques. Així ho ha explicat el seu company d'expedicióa través de les xarxes socials.En l’intent de fer el cim, Jornet va sortir del camp base i Göttler, del camp dos, i llavors es van trobar de nit a gairebé 8.000 metres d’altitud. "Tots dos vam experimentar la mateixa sensació de no trobar-nos bé o prou forts. Va ser un moment estrany quan ens vam tornar a reagrupar a la collada i ens vam dir que les coses no anaven bé”, ha reconegut Göttler. La prudència, doncs, els ha convidat a donar mitja volta i tornar sans i estalvis a casa.Tot i que mai van arribar a concretar els seus plans exactes a l’Everest, sembla que els dos alpinistes volien pujar per l’aresta oest i enllaçar amb elamb el seu estil característic, ràpid i pràcticament amb el que portaven a sobre.

