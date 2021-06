La UE obligarà les multinacionals a fer públics els impostos que paguen i el lloc on ho fan

. La directriu d'informació pública país a país (CBCR per les sigles en anglès) intenta evitar que aquestes multinacionals continuïn estalviant-se més de 50.000 milions d'euros anuals en impostos a la Unió Europea, segons els càlculs dels organismes europeus.En el context de la pandèmia, és "més crucial que mai" reclamar transparència fiscal contra aquestes pràctiques, segons, ministre d'Estat portuguès per a l'Economia i la Transició Digital."És el nostre deure assegurar que tots els actors econòmics contribueixen en la part justa a la recuperació econòmica", ha afegit Siza Vieira, que ha recordat que la directriu afecta les multinacionals que facturin més de 750 milions durant dos anys consecutius. Aquestes firmes estaran obligades a declarar beneficis, impostos i treballadors als països de la Unió Europea.L'eurodiputat d'En Comú Podem i ponent dels Verds/ALE,, ha considerat que la transparència fiscal de les multinacionals és. També ha indicat que les pràctiques fiscal "deslleials" de les multinacionals "posen en desavantatge" les petites i mitjanes empreses, ja molt afectades per la pandèmia.A més ha subratllat que "el 80% de les pèrdues fiscals de països europeus" té lloc "en els mateixos paradisos fiscals de la UE, principalment els Països Baixos, Luxemburg i Irlanda. La UE és responsable del 36% global de pèrdues fiscals".Al seu parer, el CBCR públic significa que "la gent podrà saber quants impostos paguen les grans empreses i on", fet que ha qualificat de "victòria per a la ciutadania".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor