Espanya impedeix aterrar l'avió que havia de recollir el líder del Polisario

Un avió que ha partit aquest dimarts d'Alger amb destinació a Logronyo, presumptament per recollir el secretari general del Front Polisario, Brahim Ghali, ha hagut de fer marxa enrere per ordre dels controladors militars, ja que l'aparell no tenia els permisos necessaris.En ple conflicte diplomàtic amb el Marroc, Ghali ha declarat aquest matí per videoconferència davant del jutge, que ha rebutjat enviar-lo a presó o retirar-li el passaport.El govern espanyol ha assegurat que no té constància que la missió de l'avió fos recollir a Espanya a Ghali, segons la ministra portaveu, María Jesús Montero, que ha admès que l'executiu entén que quan el líder del Front Polisario es recuperi, marxarà al seu país d'origen, al lloc d'on va venir.