La, que inclou el Ministeri de Sanitat i els responsables autonòmics,. També podrien rebre Pfizer i Moderna, però no AstraZeneca. El consell interterritorial de Salut haurà de prendre la decisió final. Aquesta franja d'edat començarà a immunitzar-se a Catalunya en dues setmanes , tal com ha confirmat aquest dimarts a la tarda el conseller de Salut,, que ha concretat que els primers a rebre les dosis seran les persones de 48 i 49 anys.L'ús de Janssen s'havia concentrat fins ara en persones de 50 a 59 anys iperquè la seva tecnologia és la mateixa que fa servir la vacuna d'AstraZeneca, i com una reacció molt infreqüent pot causar trombes.

