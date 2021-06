La Moncloa estudia concedir l'indult quan els presos tinguin el tercer grau

El govern espanyol està estudiant la possibilitat de, segons ha avançat Catalunya Ràdio. La Moncloa preveu concedir l'indult als presos de cara a finals de juny o principis de juliol, i és de fet a mitjans de juliol quan lesde les presons poden revisar el grau penitenciari dels líders independentistes, que ara com ara es troben en règim ordinari després que el jutge tombés la progressió de grau fa uns mesos.Tot apunta queper als nou presos i que serà ratificat per la Generalitat. És en aquest moment quan l'executiu deestudia concedir l'indult, perdesprés del perdó i evitar més desgast. La dreta espanyola i els sectors més espanyolistes del PSOE s'han oposat amb vehemència a la mesura de gràcia, i Sánchez i el seu equip volen mirar de reduir la polèmica amb aquesta jugada.La data límit per a la concessió del tercer grau és el 14 de juliol, sis mesos després de l'última revisió. En tot cas, el moviment de Sánchez si s'acaba confirmant, per evitar una imatge, perquè no tindria cap efecte de cara als previsibles recursos que interposaran PP i Vox contra la decisió ni tampoc en la decisió que, arribat el cas, pot prendre la sala tercera del, que podria arribar a tombar l'indult.

