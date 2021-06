Aturat el desnonament d'una dona a qui volien expulsar per adaptar el bany

🔥🔥🔥 ATURAT 🔥🔥🔥



Moltes gràcies a totes les que heu vingut ‼



🔴 S'HAN TROBAT UN BARRI ORGANITZAT 🔴 pic.twitter.com/m5modBUegV — Sindicat d'Habitatge del Poblenou (@SHabitatgeP9) June 1, 2021

Aturat un desnonament que volia desnonar una senyora de 42 anys al barri del Poblenou, a Barcelona. La mobilització ciutadana ha aturat aquest dimarts el desnonament, a qui la propietat volia expulsar amb l'argument que havia incomplert el contracte de lloguer en fer obres al bany.El Sindicat d'Habitatge del Poblenou, una de les entitats impulsores de l'aturada del desnonament, ha celebrat que s'hagi frenat el desallotjament de la Teresa. Segons Betevé, aquesta veïna fa 42 anys que viu a un pis de la Rambla del Poblenou amb un contracte de renda antiga i havia canviat la banyera per un plat de dutxa amb el consentiment verbal de la propietat.El canvi tenia a veure amb el fet que està diagnosticada d'obesitat mòrbida i volia adaptar el bany per fer-lo accessible. Les obres no havien suposat un problema fins que la gestió va canviar de mans. Ara, l'immoble és gestionat per descendents de la propietària a través de la societat Sardà Argilagos CB i la propietat ha rescindit el contracte a la Teresa per incompliment.