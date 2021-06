Una candidata al Col·legi de l'Advocacia ataca Gay perquè no és prou bel·ligerant amb Puigdemont

Aquest dilluns ha començat la votació al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), que conclourà dijous al vespre, per a l'elecció de nova junta de govern. La campanya s'ha polaritzat entre l'actual degana, Maria Eugènia Gay, que representa l'opció continuista, i la que lidera Gonçal Oliveros, amb el suport dels sectors més progressistes de l'ICAB. Fa uns dies, el dirigent de Ciutadans Carlos Carrizosa va fer una crida explícita a votar "contra" Gonçal Oliveros i apel·lava al vot de Gay. Però a l'actual degana li ha sortit una adversària per la dreta.Avui, Vanessa González, que encapçala una altra candidatura , ha enviat una carta als col·legiats en la qual demana al bloc "constitucionalista" que no votin Gay perquè "no és una candidata adequada per combatre Puigdemont, que és al que ens enfrontem". La carta ha causat estupor entre la professió.Vanessa González, que ha presentat candidatura en les darreres eleccions a l'ICAB, assegura que l'actual degana ha servit en els seus quatre anys de mandat els "interessos sobiranistes", recorda que va impulsar una comissió d emediació "entre Puigdemont i el govern, sense èxit de cap tipus" i que defensa "imposar el català" als tribunals. A més, ataca Gay per un altre front: assegura que ha intentat ser ministra de Justícia en el govern de Pedro Sánchez, el que fa tota la pinta de no ser vist com un mèrit en alguns sectors espanyolistes.González fa una crida expressa als sectors "constitucionalistes", nega que Maria Eugènia Gay defensi els postulats constitucionals, acusa l'ICAB d'aportar una subvenció anual a Òmnium Cultural i assegura que Gay ha permès que es fessin actes de l'ANC en les instal·lacions del Col·legi de l'Advocacia.La col·legiada Vanessa González sempre ha volgut representar un sector radicalment anticatalanista de la professió, amb un discurs de cert populisme contra les diverses juntes de la institució. La seva defensa del qui treballen en el torn d'ofici li ha donat un cert suport en un sector de l'ICAB. En tot cas, sembla que entre ella i Gay, els sectors que es qualifiquen com a constitucionalistes van dividits a les urnes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor