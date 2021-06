Les aplicacions que gasten més bateria al mòbil

encapçalen el rànquing de les, segons l'empresa d'emmagatzematge al núvol pCloud, que també inclouen en aquesta llista d'altres tan populars com araEntre les aplicacions amb més despesa de bateria també n'hi ha de tan habituals com ara la de la plataforma de lloguer turístic, la xarxa social, l'eina de videoconferències, xarxes socials com arai aplicacions de cites com araL'estudi té en compte si les aplicacions fan servir el geolocalitzador o la càmera, quanta bateria empren i si tenen disponible el mode nocturn. Per exemple, eines com ara WhatsApp demanen accés a la galeria de fotos, al micròfon, a la càmera i a la localització. Aquest és el llistat complet:1. Fitbit2. Verizon3. Uber4. Skype5. Facebook6. Airbnb7. Bigo Live8. Instagram9. Tinder10. Bumble11. Snapchat12. WhatsApp13. Zoom14. YouTube15. Booking.com16. Amazon17. Telegram18. Grindr19. LikkeUna solució per reduir el consum de bateria de les aplicacions és tancar l'ús de les aplicacions en segon pla perquè no consumeixin bateria sense que ens n'adonem. Per fer-ho cal anar als ajustaments del telèfon, localitzar les aplicacions actives i marcar "finalitzar" en les que vulguem deixar de fer servir. També és útil fer servir el mode d'estalvi d'energia del dispositiu, eliminar la vibració o ajustar la brillantor de la pantalla.

