Núria Marín atura el nomenament del nou gerent del Parc Natural de Collserola després del polèmic procediment

i s'afirmava que sostenir el contrari eren "falsedats", però setmanes després d'haver-se fet efectiu deixant de banda el concurs que ells mateixos havien convocat,, l'exalcalde socialista de Sant Just Desvern. Davant d'un procés irregular que se saltava les bases del concurs acordades, tal com va publicar NacióDigital , i malgrat que els Serveis Tècnics de l'entitat afirmessin que la designació havia estat correcta i que no calia el concurs,, que també ho és de la Diputació de Barcelona i del PSC, ha optat per "suspendre provisionalment l'executivitat de la resolució" i "recuperar el consens institucional propi d'aquesta entitat".Tal com es recull en un comunicat on s'explica la cronologia dels fets, s'apunta al "dissens i descord" per una part dels membres de l'ens. Entre aquests, l'episodi de la carta de l'alcaldessa de Barcelona i vicepresidenta del Consorci, Ada Colau, que criticava que no s'hagués respectat el "procés de garanties, transparència i consens" esgrimint les bases del concurs aprovades a principis d'any que estipulaven que, com va acabar passant.Per la seva banda, les alcaldies de Montcada i Reixac (En Comú Podem) i del Papiol (ERC) també van enviar missives manifestant la seva oposició a la forma de resolució d'aquest procés. A més a més, les entitats ecologistes també es van pronunciar demanant que es revisés tot el procediment i, si esqueia, anul·lar-ne l'adjudicació requerint-se al Síndic de Greuges, a l'Oficina Antifrau i a la Comissió de Transparència de la Generalitat.Tot i les raons jurídiques i administratives esgrimides pels tècnics de l'ens que remarcaven que les bases del concurs no es van aplicar perquè el text havia quedat "desfasat" i, per tant, "inoperant" d'acord amb la Llei Municipal de Règim Local catalana; la presidència del Consorci admet que no hi ha acord en l'òrgan de govern del Consorci, "el que fa que estigui en perill el tradicional consens amb el qual s'ha governat l'entitat des de la seva creació".Així doncs, la presidència del PNC ha decidit atendre les peticions de la Vicepresidència i d'altres membres de la Comissió Executiva amb l'objectiu de promoure "una millor transparència i d'un clima que afavoreixi el bon govern i la gestió del Consorci i, en especial, per evitar perjudicis d'impossible o difícil reparació". Així doncs, aquesta suspensió es mantindrà vigent fins que la Comissió Executiva del Consorci prengui acord i faci la proposta definitiva.

