Els retrobaments familiars marquen les arribades dels primers vols de l'Aeroport de Reus

L'Aeroport de Reus ha encetat la temporada turística amb nombrosos retrobaments familiars. Després de vuit mesos, els primers passatgers que han aterrat a l'aeròdrom reusenc aquest dimarts al migdia provenien de Shannon (Irlanda) i Londres (Regne Unit), dos vols operats per Ryanair.Darrere d'aquests passatgers hi ha nombroses històries de trobades i de presentacions. De fet, han estat diverses les famílies que han conegut per primera vegada a néts i fillols.Malgrat les indicacions d'esperar als passatgers a l'exterior, donat el context de pandèmia, molts dels acompanyants no se n'han pogut estar d'entrar i han protagonitzat la imatge del dia, enmig d'abraçades, somriures i llàgrimes d'emoció. A fora esperaven nombrosos taxis i autobusos.