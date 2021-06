Altres notícies que et poden interessar

Així ho ha avançat TV3 i ho ha confirmat l'ACN, amb la previsió que el Departament de Salut obrirà les inscripcions per a demanar cita i hora a partir de la setmana que ve. Precisament aquesta era la previsió que va fer l'anterior consellera de Salut, Alba Vergés, ara fa unes setmanes. Es complirà si el ritme de vacunació segueix com fins ara, han precisat les mateixes fonts. La pròxima setmana, si tot segueix així, ja es podria demanar cita.El flamant conseller de Salut,explicarà aquesta tarda com avança el pla de vacunació i quines expectatives hi haurà per a les pròximes setmanes. També relatarà quins seran els passos a seguir per a les persones de 40 a 49 anys que, en teoria, es començaran a vacunar en dues setmanes i podran demanar hora a partir de la pròxima setmana de juny.

