Demanen presó per a una dona que va deixar morir de gana la seva gossa

a la segona residència que té a Segur de Calafell (Baix Penedès) durant unes quantes setmanes. L'animal va acabar sent sacrificat perquè, segons l'informe d'una clínica veterinària, presentava deshidratació extrema, caquèxia i extrema desnutrició, i no es podia fer res per salvar-li la vida.També hauria estat"diversos mesos". Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la dona, tot i ser conscient que la gossa estava sola i que no podia alimentar-se, no va anar al domicili "durant diverses setmanes i no va demanar a una altra persona que s'encarregués de l'animal".La gossa va ser atesa abans de morir perquèva conèixer el cas i se'n va poder fer càrrec. A banda de la pena de presó, la Fiscalia també demana tres anys d'inhabilitació per professió o ofici relacionat amb els animals i per tinença d'animals; així com 14 mesos d'inhabilitació per sufragi passiu.Alhora, sol·licita que indemnitzi Adipac per les despeses de la clínica veterinària i reclama que indemnitzi amb 1.000 euros "a la societat" pel, i aposta perquè l'administració destini els diners a accions de protecció d'animals abandonats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor