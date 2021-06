La nova etapa postcovid de l'Aeroport de Reus

Altres notícies que et poden interessar

Després de tancar el mes d'abril sense rebre vols d'aerolínies comercials, ara que ja deixem enrere el mes de maig i comença el juny, s'obre una escletxa de llum després de molts mesos de foscor pel sector, a causa de l'aturada imposada per la pandèmia.La represa de l'operativa serà progressiva i, de moment, les expectatives són optimistes de cara a aquesta temporada d'estiu, tot i quea l'espera de veure com evoluciona la pandèmia.Més deés el que l'equipament vol oferir per incentivar el turisme, i preveu una recuperació de l'activitat aèria fins a assolir el nivell d'entre el 80 i el 90% respecte de l'operativa del 2019.Com a, s'incorpora la companyiaoferint vols a Gran Canària; i també, operant els vols a Palma de Mallorca i Menorca. La companyiaconnectarà la ciutat amb Eivissa, a través de dos vols setmanals que començaran a finals de juny. En l'àmbit internacional,han manifestat la seva voluntat de treballar a la capital del Baix Camp, però encara no s'ha tancat l'operativa.L'Aeroport de Reus va tancar el mes d'abril novament sense haver rebuta l'espera de la represa de l'operativa a finals de juny. Les instal·lacions del Baix Camp van sumar a l'abril 386 passatgers, un 136,8% més que el mateix mes de l'any anterior (en ple impacte de la Covid-19, l'abril del 2020 només va registrar 163 usuaris) i un 99,3% menys que l'abril del 2019.Segons dades d'Aena, el gruix de passatgers corresponia a l'activitat dels helicòpters d'emergències, delaviació privada i vols d'entrenament de pilots. Aquests àmbits van generar 1.124 operacions, un 8,8% menys que dos anys enrere.Des de principi d'any, l'aeroport ha sumat 1.617 passatgers (un 73,4% menys que el 2020 i un 97,7% menys que el 2019) i 4.757 operacions (un 76,9% més que el 2020 i un 11% més que el 2019).La nova connexió amb Eivissa, serà a través deoperats per la companyia Air Nostrum. La ruta s'estrenarà el pròxim 22 de juny i mantindrà, si tot va bé, fins a l'11 de setembre.La ciutat es tornarà a connectar amb les Illes Balears, una destinació que havia perdut des del 2015. La companyia aèria de baix cost Volotea oferirà vols directes a Menorca i Palma de Mallorca durant la temporada d'estiu.El pròxim 24 de juny s'enlairarà el primer avió de la. Aquesta ruta s'oferirà fins al 10 d'octubre i tindrà operativa tots els dijous i diumenges. En el cas dels vols entre Palma i Reus, els vols es faran els dimarts i dissabtes, del 26 de juny fins al 9 d'octubre. Els bitllets tenen un cost que oscil·la entre 33 a 130 euros, depenent de la data, i ja estan a la venda.es veu des del territori com un revulsiu per projectar l'aeroport i atraure més vols a la península, una oferta inexistent des del 2015. D'aquesta manera, l'equipament reusenc vol atraure altres companyies per poder oferir més connexions nacionals, una mancança que arrossega des de fa una dècada.La companyia canària assegura que el ritme de vendes de bitllets és "impressionant". La voluntat és mantenir aquest vol regular durant tot l'any, i es preveu moure uns 20.000 passatgers d'ambdós d'orígens en el primer any.Per tal d'adaptar-se al context actual encara marcat per la pandèmia, l'aeroport de Reus ha instal·lat 45 mampares, 55 dispensadors de gel hidroalcohòlic, 81 aixetes contactless, 49 saboneres automàtiques i 31 unitats d'eixugamans amb filtres HEPA. La idea és "garantir la seguretat sanitària dels passatgers", tal com ha assegurat elper recuperar la confiança dels viatgers i potenciar Reus com una bona destinació turística.