Mor un treballador atrapat per la ploma d'un camió de recollida selectiva a Manresa

Raül Castañé, un treballador d'Ampans Medi Ambient, SL, de 41 anys ha mort aquest dimarts al matí en un accident laboral que ha tingut lloc a dos quarts de nou a l'interior de la nau que Ampans té al polígon dels Dolors de Manresa. Segons les primeres informacions, el treballador ha quedat atrapat entre el braç i la cabina de la grua d'un camió de recollida selectiva mentre manipulava la grua.Els Bombers de la Generalitat han excarcerat l'home però, tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergències, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Al lloc dels fets s'hi han traslladat diverses patrulles de la comissaria de Manresa, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident que ha tingut lloc dins la nau, al polígon industrial dels Dolors de Manresa. L'accident ha passat a l'inici de la jornada laboral, quan la víctima manipulava la grua d'un camió a l'interior de la nau. El vehicle nou, en funcionament des de feia només 5 mesos, tenia totes les revisions en regla. L'última es va fer aquest mes de maig.Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa i del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.Ampans ha convocat per a dijous, a les 11 del matí, 5 minuts de silenci a tota l'entitat, en dol per la pèrdua del treballador.Cal recordar que aquest dilluns a la tarda també va haver-hi un accident laboral molt greu a Artés

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor