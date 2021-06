El jutge rebutja decretar presó provisional contra Ghali perquè no veu risc de fuga

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha rebutjat decretar presó provisional ni cap altra mesura cautelar contra el líder del Front Polisario, Brahim Ghali. Després que aquest declarés per videoconferència des de l'hospital per dues causes, Pedraz ha rebutjat les mesures que demanaven les acusacions i ha decidit que Ghali aporti un domicili i un telèfon a Espanya per estar localitzable.Amb el fiscal oposant-se a les mesures cautelars, el jutge ha considerat que "no es pot apreciar risc de fuga". "No consta cap dada per apreciar que l'investigat pugui o vulgui sostreure's a l'acció de la justícia", ha conclòs Pedraz. En la seva decisió, el jutge subratlla que Ghali "no pot ocultar, alterar o destruir fonts de prova rellevants" i que l'informe de l'acusació no ha aportat elements "ni tan sols indiciaris que avalin l'existència de motius" per considerar Ghali "responsable de cap delicte".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor