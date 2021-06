Aragonès es reunirà amb Sánchez per reactivar la taula de diàleg «com més aviat millor»

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha detallat que aquesta setmana conversarà de forma telefònica amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fixar la data d'una reunió presencial a la Moncloa, que de moment no està concretada. La intenció d'Aragonès és que en aquest contacte a Madrid s'explori, a banda de qüestions competencials i d'agenda política, el calendari de represa de la mesa de negociació amb l'Estat, que la Generalitat vol que es produeixi "com més aviat millor".Malgrat que Aragonès pretenia que la segona reunió de la mesa de negociació amb l'Estat se celebrés abans de les vacances d'estiu - ERC voldria que hi participés el president del partit, Oriol Junqueras -, Sánchez ha anunciat la intenció de rebre el president de la Generalitat a la Moncloa abans de posar en marxa la taula de diàleg amb l'executiu català. Sobre la presència de Junqueras en la mesa de negociació, Aragonès no ha volgut concretar quin serà el paper del president d'ERC. "Voldríem que Oriol Junqueras i la resta de presos estiguessin en llibertat i poguessin participar en la vida pública", ha afirmat.El Govern comença a fer camí en un context polític marcat per la concessió dels indults. La Moncloa treballa amb la idea d'un perdó condicionat a la no reiteració del delicte - indults parcials i reversibles - per evitar un revés judicial del Tribunal Suprem. Sánchez ja ha començat a aplanar el terreny per justificar la decisió davant la bel·ligerància que exhibirà la dreta i l'extrema dreta. El president de la Generalitat s'ha pronunciat aquest dimarts sobre les intencions de la Moncloa. En relació als indults, Aragonès ha admès que els indults "alleugereixen el dolor".Ara bé, també ha deixat clar que la proposta de l'independentisme passar per l'amnistia i l'autodeterminació. "Si s'ha de prendre una decisió [sobre els indults], que sigui justa i que es prengui el més aviat possible", ha afegit Aragonès, que ha evitat pronunciar-se sobre la reforma del delicte de sedició fins que no hi hagi una proposta concreta del govern espanyol

