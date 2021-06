El 94% de les terrasses tenen partícules del tabac, tot i les restriccions

Un estudi europeu mostra que les terrasses de bars, restaurants i cafeteries tenen una presència alta de partícules del tabac. Concretament, s'ha detectat nicotina ambiental al 94% de les terrasses estudiades, a més de persones fumant al 92% d'aquests espais.L' estudi liderat pel CIBER en Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP) de l'Agència de salut Pública de Barcelona i realitzat a onze països europeus assenyala que a la meutat de les terrases de l'estudi, els nivells de nicotina eren tan alts com en espais interiors ocupats per persones fumadores.L'estat espanyol ja prohibeix el consum de tabac en terrasses que tenen més de dues parets i sostre i, amb la Covid-19, aquesta restricció s'ha estès a tots els tipus de terrassa. Les Illes Balears, Galícia, Canàries, Cantàbria, la Comunitat Valenciana, Astúries i l'Aragó han prohibit el consum de tabac en totes les terrasses, mentre que Catalunya ho ha fet només en aquelles que no sigui possible mantenir els dos metres de distància amb els altres usuaris."Tot i que fumar a l'interior dels espais de restauració està prohibit des del 2011, els treballadors d'aquest sector estan exposats diàriament durant la seva jornada laboral a les terrasses", ha denunciat María José López, que ha publicat la investigació a la revista Environmental Research . López ha demanat, doncs, la "prohibició de fumar a les terrasses d'hosteleria com una mesura de salut pública".

