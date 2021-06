La Moncloa no descarta Junqueras però prefereix «només membres del Govern» a la taula de diàleg

El govern espanyol no tanca la porta a Oriol Junqueras a la taula de diàleg, però creu que "només" ha de ser una trobada "entre governs". Així ho han fet evident aquest dimarts en la roda de premsa posterior al consell de ministres María Jesús Montero, portaveu de l'executiu i ministra d'Hisenda, que ha remarcat que la trobada és "entre els membres dels dos governs" i que "mai s'ha plantejat que hi participi algú de fora dels executius".Montero justifica aquesta idea perquè creu que els partits polítics ja tenen un "espai per parlar entre ells", que és el Parlament. Tot i que la portaveu del govern espanyol no ha volgut posar dates a la represa de la taula de diàleg, ha confirmat que la intenció de Sánchez és reunir-se abans amb el president Pere Aragonès a la Moncloa. Unes declaracions en el mateix sentit de les de Pedro Sánchez aquest dilluns, quan va afirmar que es reuniria amb els nous presidents autonòmics -en referència també a Isabel Díaz Ayuso- com més aviat fos possible.Montero també ha respost sobre un possible indult a Carles Puigdemont. La portaveu del govern espanyol ha afirmat que l'expresident ha de ser jutjat a Espanya, i que tot i que des de la Moncloa opten per la "concòrdia" amb els líders del procés català, perquè Puigdemont -i la resta d'exiliats- puguin ser indultats, confien que sigui "extradit" i jutjat per part dels tribunals de l'Estat.Segons les informacions que han anat arribant des de la Moncloa en els últims dies, l'executiu espanyol prepara una fórmula d'indults parcials i reversibles , una estratègia que hauria de servir per esquivar la negativa del Tribunal Suprem a la concessió de la mesura de gràcia. Si no canvia el sentit del govern espanyol, aquesta fórmula hauria de servir perquè els presos polítics surtin de la presó, on compleixen condemna des de fa gairebé quatre anys. La Moncloa no vol posar un calendari als passos per la concessió dels indults, però el ministeri de Justícia ja ha començat a redactar la proposta i els indults podrien ser concedits a finals de juny El govern espanyol també s'ha pronunciat sobre la reforma del delicte de sedició , que segons va avançar ahir El País, s'està reactivant en paral·lel a la concessió dels indults als presos polítics. Montero ho ha confirmat: "S'està treballant per homologar el delicte de sedició en comparació amb la resta d'Europa i el ministre de Justícia està preparant la proposta". A Catalunya, ERC va obrir la porta aquest dilluns a valorar la proposta que faci l'executiu de Sánchez, però els republicans van recordar que són partidaris de la "derogació". Junts també es va mostrar partidari dilluns de "derogar" el delicte del Codi Penal, lamentant que encara no hi ha "cap text" per part del govern espanyol per acabar amb la sedició.Montero també s'ha congratulat per la millora en les dades epidemiològiques, sobretot en la disminució de la mortalitat "gràcies a la vacunació". Aquesta setmana s'arribarà als 10 milions de vacunats amb la pauta completa i un 40% del total de població haurà rebut almenys una dosi del vaccí. En aquest sentit, la portaveu del govern espanyol també creu que l'economia creixerà per aquesta millora en els indicadors de la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor