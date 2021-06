Una dona de 27 anys a l'UCI després de ser atacada per un dels seus gossos

Una dona està ingressada en estat crític a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge després de ser atacada per un dels seus gossos a casa seva, a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat). Segons ha avançat la SER i han confirmat fons municipals a l'ACN, els fets van tenir lloc als volts de dos quarts de vuit del vespre d'aquest dilluns quan els tres gossos de la dona s'estaven barallant al pati de l'habitatge i ella els va intentar separar.És en aquest moment quan un dels animals la va atacar. Un veí que ho va veure va trucar al 112 i al cap de pocs minuts una patrulla de la Policia Local i el SEM van arribar al domicili. Un dels agents, veient que el gos no deixava anar la dona tot i disparar un tret per espantar-lo, finalment el va abatre.Segons ha explicat el consistori, l'actuació policial es va dur a terme des del pati del veí que va alertar els agents. Un cop abatut l'animal, la Policia Local va poder accedir a l'habitatge, va poder veure els altres dos gossos dins el domicili i es va avisar un servei de recollida d'animals per endur-se'ls.Segons fonts municipals, tot i que el gos havia mossegat la dona per tot el cos, i li havia provocat ferides de gravetat, no es tem per la seva vida.

