La UGT registra un ERO per a 45 treballadors

La UGT a Catalunya ha registrat un ERO que afecta 45 treballadors, segons ha avançat Crónica Global i ha pogut confirmar l'ACN. L'expedient d'extinció de contractes ja està registrat al Departament d'Empresa i Treball. El sindicat està encapçalat per Camil Ros, secretari general, i l'any 2020 ja va plantejar un ERTO per raons productives que afectava més d'un centenar de treballadors.El sindicat justifica la retallada de personal per les pèrdues provocades per la pandèmia. Asseguren que aquesta via és la millor per reconduir lla situació econòmica de l'organització, castigada per la pèrdua d'afiliats arran de la crisi. L'abril passat ja va presentar un ERTO que es va allargar fins l'estiu. La situació no ha millorat i el sindicat ha hagut de recorrer a l'ERO.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor