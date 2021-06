Torrent confecciona equip amb col·laboradors d'Aragonès: els alts càrrecs nomenats pel Govern

Dia de nomenaments al Govern. El més rellevant ha estat el de la periodista Patrícia Plaja , que serà la nova portaveu del Govern. Però l'executiu de Pere Aragonès també ha validat una llarga llista d'alts càrrecs que confeccionaran els equips que han de pilotar les conselleries, al costat de secretaris generals i directors generals. Entre els nomenaments aprovats aquest dimarts destaquen els del Departament d'Empresa i Treball, que té Roger Torrent com a conseller. Torrent ha fitxat Albert Castellanos com a secretari d'Empresa i Competitivitat, i Natàlia Mas com a directora general d'Indústria. Tant Castellanos com Mas eren col·laboradors estrets d'Aragonès: el primer, com a secretari general de la conselleria d'Economia i, la segona, com a secretària de Finances Públiques del mateix departament.Torrent ha decidit compensar la falta d'experiència a la conselleria d'Empresa i Treball amb perfils experts en la gestió econòmica de l'anterior Govern. L'expresident del Parlament ja s'havia endut a l'executiu part del seu equip a la cambra catalana: Oriol Sagrera, el seu anterior cap de gabinet, és el nou secretari general d'Empresa, i Joan Serra assumirà les responsabilitats en l'àrea de comunicació com a responsable de premsa, com ja feia al Parlament en les dues últimes legislatures.La llista de nomenaments és llarga. A Palau hi arriba Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC en l'anterior legislatura, que ara serà el director de l'Oficina del President. Al seu costat hi tindrà un col·laborador del partit, amb qui ja pilotava tant la comunicació d'ERC com les campanyes electorals: Carles A. Foguet, nou director general de Comunicació del Govern. Al departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Marta Subirà assumirà la presidència del Consell d'Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Entre les designacions d'alts càrrecs destaca el retorn a l'executiu de Joan Maria Piqué, que va ser cap de premsa d'Artur Mas i, en l'últim mandat, va assumir responsabilitats tant a l'àrea de comunicació d'Interior com a la conselleria d'Empresa, com a assessor del conseller Ramon Tremosa. Piqué, amb una dilatada trajectòria a l'administració de la Generalitat que es remunta a l'època de CiU, obrirà una altra etapa al Govern com a director general d'Anàlisi i Planificació Estratègica de l'Acció Exterior. Estarà a les ordres de la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina. Al Departament d'Igualtat i Feminismes s'ha designat Meritxell Benedí com a presidenta de l'Institut Català de les Dones.Al Departament de Salut, el conseller Josep Maria Argimon ha triat la responsable que assumirà les seves funcions a la secretaria de Salut Pública. Es tracta de Carmen Cabezas, que ja formava part de l'estructura del departament i treballava amb Argimon. Cabezas tindrà, doncs, un paper rellevant en les decisions que conduiran a la sortida de la pandèmia.Patrícia Plaja, amb experiència en la direcció comunicativa dels Mossos d'Esquadra, serà la responsable de comunicar els missatges de l'executiu de Pere Aragonès. Tal com ha avançat RAC1 i ha confirmat NacióDigital abans de la roda de premsa d'Aragonès, Plaja s'incorporarà a la tasca de portaveu de forma imminent. En la seva trajectòria destaca la gestió de la comunicació dels atemptats del 17-A, per la qual ha estat guardonada. La funció de portaveu havia estat rebutjada per Raquel Sans, periodista i cap de llista d'ERC per Tarragona.A diferència de les tres últimes legislatures, ser portaveu no anirà associat a ocupar també la conselleria de la Presidència. En aquest sentit, el departament el liderarà Laura Vilagrà, però qui farà de portaveu serà Plaja, que compareixerà cada dimarts per explicar els acords de Govern i el posicionament de l'executiu sobre les carpetes de l'actualitat, que en els primers mesos estarà marcada per l'evolució de la pandèmia i els primers passos de la nova etapa de diàleg.La fórmula que la portaveu no assumeix també una conselleria no és nova. En la primera legislatura d'Artur Mas, Francesc Homs era portaveu del Govern i secretari general de la Presidència. En la següent legislatura sí que va ser conseller del ram. En el segon tripartit, per exemple, es va escollir una professional de la comunicació, Aurora Masip, per exercir com a cara visible de l'executiu. Aquesta possibilitat -triar algú extern al partit i amb perfil únicament professional- ha estat sobre la taula al llarg de les últimes setmanes. Finalment, ERC ha optat per Plaja.Ben considerada per la professió i amb experiència en la comunicació corporativa, la tasca de Plaja va transcendir durant els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, en la qual va comandar la informació que transmetien els Mossos. La fiabilitat de la policia catalana a l'hora de comunicar les novetats en temps real a les xarxes socials -acompanyada de les rodes de premsa del major Josep Lluís Trapero- van concedir reconeixements a Plaja, que ara assumeix noves responsabilitats al capdavant de la comunicació del Govern.Plaja és llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull, màster en guió d’entreteniment per la UOC, professora de comunicació corporativa a la Facultat de Comunicació Blanquerna i col·laboradora docent en diverses universitats, així com a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Actualment, era la responsable de comunicació i xarxes socials dels Mossos d'Esquadra.En la roda de premsa d'aquest dimarts, Aragonès ha detallat que la incorporació de la nova portaveu del Govern permetrà obrir una "nova etapa" en la comunicació de l'executiu. "Volem fer les coses molt millor", ha apuntat el president de la Generalitat, que ha promès la voluntat de "treure càrrega política" als anuncis del Govern, així com la intenció d'informar de "manera clara i detallada".

