Un famós streamer espanyol dona positiu per Covid-19 en directe

Hace un mes me hice prueba de anticuerpos y tenía asi que no creo que me haya contagiado ni Grefg ni nadie en el combate pero mañana o pasado voy a hacerme PCR por si acaso 👍🏻 — Paracetamor (@paracetamor) May 31, 2021

El famós streamer i creador de contingut (també empresari, entre altres qüestions)és el protagonista d'una de les polèmiques més sonades d'internet a l'estat espanyol. En un directe a la plataforma Twitch, el jove va promocionar queper comprovar si tenia coronavirus.Efectivament, davant milers de persones,L'escàndol ha estat majúscul i ha afectat desenes de persones que podrien estar contagiats. Per què? TheGrefg va participar en l'esdeveniment de boxa organitzat peron van acudir bona part de les celebritats d'internet de l'Estat i fins i tot jugadors de futbol comamb els seus amics exigia una prova d'antígens negativa per a poder entrar al recinte. Tot i això, el possible contagi no és descartable al 100% i ha aixecat molta polseguera entre desenes de milers de fans. Diverses celebritats de la comunitat virtual han reaccionat al positiu per Covid-19 de TheGrefg. Entre crítiques i missatges cridant a la responsabilitat, s'han mostrat molt contundents contra el jove murcià per haver fet un vídeo en directe amb una qüestió "de tanta responsabilitat".Ni Llanos ni els organitzadors de l'esdeveniment de boxa s'han pronunciat encara sobre si consideren que el positiu per coronavirus de TheGrefg els condiciona d'alguna manera a ells i a tots els participants de l'esdeveniment de boxa.per corroborar que no s'han contagiat del coronavirus.El combat de boxa organitzat per Ibai va atraure més d'1,5 milions d'espectadors durant les més de tres hores de vídeo en directe. L'atractiu principal de l'esdeveniment va ser la lluita entre els dos creadors de contingut

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor