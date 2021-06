Barcelona recupera Trias i Clos per animar els veïns a tornar als bars

L'Ajuntament i el Gremi de Restauració de Barcelona han presentat aquest dimarts la campanya "Barcelona, guarda'm lloc", que té per objectiu animar els veïns a tornar als bars, coincidint amb l'aixecament de restriccions sanitàries. La campanya compta amb espots publicitaris protagonitzats per l'actor David Verdaguer, però també hi apareixen altres cares conegudes a la ciutat. És el cas dels exalcaldes Joan Clos i Xavier Trias.Tots dos apareixen a l'anunci, que forma part de la campanya de reactivació econòmica del sector de la restauració. L'Ajuntament ha destinat 200.000 euros a la iniciativa.A banda de Clos i Trias, a l'espot hi apareixen fins a 13 exregidors de l'Ajuntament. Entre ells, Alfred Bosch, Jordi William Carnes, Alberto Fernández Díaz, Imma Mayol, Laia Ortiz o Carina Mejías.En la presentació, l'Ajuntament ha insistit que l'aposta per ampliar les terrasses dels bars, que es va impulsar en la primera etapa de la pandèmia, serà una estratègia a llarg termini.

