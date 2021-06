El TSJC manté tancat l'oci nocturn

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la patronal de l'oci nocturn, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), i manté ara com ara tancats els bars nocturns i discoteques. La sala contenciosa-administrativa considera que no hi ha motius d'urgència per prendre una decisió sense escoltar les parts i trigarà uns dies més, fins al 8 de juny, per decidir si accepta el recurs i ordena reobrir el sector, un dels més castigats per la pandèmia.La decisió arriba després d'un recurs de la patronal de l'oci nocturn, que va demanar la setmana passada la reobertura immediata de discoteques, sales de festes, bars musicals i karaokes a Catalunya. Amb el precedent de la restauració, la caiguda del toc de queda i la bona evolució de la pandèmia, el sector considerava que es podia reobrir i insistia que no tenia sentit mantenir l'oci nocturn tancat sine die. El TSJC va acceptar fa unes setmanes que els bars i restaurants poguessin obrir fins a les dotze de la nit.El sector de l'oci nocturn és un dels més castigats per la pandèmia. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, just quan va deixar el càrrec, va dir fa uns dies que l'oci nocturn podria reobrir aviat i ho va situar a "les portes de l'estiu", per Sant Joan. Vergés va remarcar la possibilitat de celebrar la revetlla d'una manera "regulada" i que "faciliti" la tasca al Departament d'Interior. Aquest, de fet, és un dels arguments esgrimits pel sector: la reobertura de l'oci nocturn, diuen, reduiria els botellots i les festes a les cases o al carrer, que s'han incrementat des de l'aixecament de l'oci nocturn.

