El Govern convoca l'Estat i els ajuntaments per consensuar una «solució» per a l'aeroport del Prat

El Govern es posa en marxa. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut després de la primera reunió ordinària del consell executiu, per anunciar que convocarà l'Estat i els ajuntaments per consensuar una "solució" per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El president de la Generalitat ha detallat que es crearà una taula de treball institucional amb totes les administracions, amb interlocució inclosa amb el món econòmic i social, per generar un "acord transversal" sobre la proposta formulada per Aena. Aragonès ha exposat que perseguiran un "acord transversal", per molt que la decisió sigui "complexa". Aquest dimecres està previst un acte del món econòmic per exigir l'ampliació de l'aeroport , a la qual s'oposa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.El president de la Generalitat ha volgut subratllar que l'espai de debat entre institucions estarà liderat pel Govern i hi participaran els ajuntaments de Barcelona i del Prat, així com el govern espanyol, Aena i les administracions locals vinculades als aeroports de Reus i Girona. Aragonès ha insistit que el diàleg entre administracions ha d'anar acompanyat d'un contacte permanent amb les organitzacions socials i econòmiques del país, el moviment veïnal i el moviment ecologista."La nostra voluntat és generar consens", ha recalcat el president de la Generalitat, que ha recordat que el Govern treballarà el contacte amb les institucions europees per buscar una solució que permeti atendre el progrés econòmic del país i la protecció de la biodiversitat, ja que els terrenys on s'hauria de fer l'ampliació de l'aeroport trepitja espais de la Xarxa Natura 2000. Aragonès ha insistit que, per trobar una bona sortida a una "qüestió complexa", cal tenir presents els objectius econòmics però també els objectius de lluita contra l'emergència climàtica.L'altre anunci rellevant de la roda de premsa d'Aragonès ha estat la creació d'un grup de treball per "garantir el dret a l'habitatge". El president de la Generalitat ha demanat treballar amb una "perspectiva àmplia" -amb l'ajuda dels serveis socials, les eines de la mediació i el diàleg amb l'administració de justícia- per evitar desnonaments a la força. En el grup de treball hi participarà el Departament de Presidència, la conselleria de Polítiques Digitals -que ostenta competències en habitatge-, així com els màxims responsables d'Interior, Justícia i Drets Socials.Entre els objectius del nou òrgan que promou Aragonès hi ha la revisió dels protocols dels desnonaments -una de les prioritats de l'acord entre ERC i la CUP- i la participació dels Mossos en els dispositius de desallotjaments. El mateix president de la Generalitat s'ha compromès a obrir una via de contacte amb la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per estudiar canvis en els protocols.El president de la Generalitat ha detallat que aquesta setmana conversarà de forma telefònica amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez , per fixar la data d'una reunió presencial a la Moncloa, que de moment no està concretada. La intenció d'Aragonès és que en aquest contacte a Madrid s'explori, a banda de qüestions competencials i d'agenda política, el calendari de represa de la mesa de negociació amb l'Estat, que la Generalitat vol que es produeixi "com més aviat millor".Malgrat que Aragonès pretenia que la segona reunió de la mesa de negociació amb l'Estat se celebrés abans de les vacances d'estiu - ERC voldria que hi participés el president del partit, Oriol Junqueras -, Sánchez ha anunciat la intenció de rebre el president de la Generalitat a la Moncloa abans de posar en marxa la taula de diàleg amb l'executiu català. Sobre la presència de Junqueras en la mesa de negociació, Aragonès no ha volgut concretar quin serà el paper del president d'ERC. "Voldríem que Oriol Junqueras i la resta de presos estiguessin en llibertat i poguessin participar en la vida pública", ha afirmat.El Govern comença a fer camí en un context polític marcat per la concessió dels indults. La Moncloa treballa amb la idea d'un perdó condicionat a la no reiteració del delicte -indults parcials i reversibles- per evitar un revés judicial del Tribunal Suprem. Sánchez ja ha començat a aplanar el terreny per justificar la decisió davant la bel·ligerància que exhibirà la dreta i l'extrema dreta. El president de la Generalitat s'ha pronunciat aquest dimarts sobre les intencions de la Moncloa. En relació als indults, Aragonès ha admès que els indults "alleugereixen el dolor".Ara bé, també ha deixat clar que la proposta de l'independentisme passar per l'amnistia i l'autodeterminació. "Si s'ha de prendre una decisió [sobre els indults], que sigui justa i que es prengui el més aviat possible", ha afegit Aragonès, que ha evitat pronunciar-se sobre la reforma del delicte de sedició fins que no hi hagi una proposta concreta del govern espanyol.

