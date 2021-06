L'Ajuntament de Barcelona esborra el mític mural del tauró capitalista del Carmel

BCN Neta, com sempre tan eficient, esborra el mural del Tauró Capitalista de #Blu, patrimoni històric i emocionalde #ElCarmel

Demà, com sempre, diran que ha estat per error, i @bcn_ajuntament i @rosaalarcon es disculparan i,per compensar, erigiran un monolit hipster chupigais 1/2 pic.twitter.com/OtMnXucyVB — Llibertàries BCN Zona Nord Ⓐ (@LlibertariesZN) May 31, 2021

BCNeta, el servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, ha esborrat el mural del tauró anticapitalista del Carmel. L'obra va ser pintada el 2009 per l'artista italià Blu, que va dibuixar un tauró fet de bitllets menjant-se les sigles del Partit Comunista de Catalunya. L'artista va crear la seva obra en el marc del festival Influencers organitzat pel CCCB.El mural es podia veure en un mur del principi del carrer Santuari, en la seva confluència amb Calderón de la Barca i Gran Vista. Aquest dilluns, des del compte de Twitter de Llibertàries Barcelona Zona Nord, es denunciava que l'Ajuntament hagués decidit esborrar-lo."Demà, com sempre, diran que ha estat un error i es disculparan", deia el col·lectiu a la seva piulada. "A poc a poc es va minant part de la memòria popular dels barris", apuntaven.Fonts oficials de l'Ajuntament justifiquen l'esborrat per les obres de "reforç estructural" del mur on hi havia l'obra, que serà intervingut per motius de seguretat. "Des del Districte d'Horta-Guinardó es va avisar prèviament a totes les entitats del Carmel que s'havia de produir aquesta intervenció", asseguren.Les mateixes fonts expliquen que avui l'Ajuntament posarà en marxa un procés participatiu amb propostes d'entitats per dissenyar un nou mural per a l'espai. "Es contactarà amb l'autor del mural per si vol participar en les noves propostes que es plantegin", afirmen.La del Carmel és la darrera polèmica que afecta l'Ajuntament per esborrar murals a la ciutat. Una de les més sonades va ser quan els serveis de neteja en van esborrar un amb la cara de Joan Carles I , que s'havia pintat per reclamar l'alliberament del raper Pablo Hasél.

