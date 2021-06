Els diputats de la CUP no volen ser «il·lustríssims»

Te la seva gràcia que a la mesa del Parlament tots siguin il·lustrissims menys els de la CUP 😂😂



(i prou encantats que estem, ens sobra també el sr.)https://t.co/GW4IGnmRZo pic.twitter.com/Lr8O05auuB — Pau Juvillà (@pjuvilla) May 31, 2021

Els diputats de la CUP transiten per camins polítics que, a vegades, són diferents dels de la resta de parlamentaris. El perfil propi dels cupaires els porta a diferenciar-se dels seus companys al Parlament.Al web del Parlament hi figura la llista dels membres que aquesta legislatura conformen la cambra amb la peculiaritat que, el tractament que reben tots els diputats.El cupaire lleidatà i secretari tercer de la mesa del Parlament, Pau Juvillà, feia broma aquest dilluns a Twitter sobre aquesta qüestió oblidant que va ser. Acte seguit, el diputat s'ha autoesmenat i ha mostrat la seva satisfacció de no ser il·lustríssim.

