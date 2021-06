El ridícul de Vox a les Borges Blanques

Aunque los ayuntamientos separatistas, como el @AjBorgesBlanque, nos limiten la mobilidad y nos impidan expresarnos libremente, no quedará un rincón de #Lleida sin visitar y sin hacer llegar vuestra voz. Gracias a los valientes que nos acompañasteis! 👏💚🇪🇸#SoloQuedaVox pic.twitter.com/kyxxNZExKI — VOX Lérida (@VoxLerida) May 30, 2021

Pretendían que desistiéramos en nuestro deseo de haceros llegar las propuestas de los #11deVox a Borjas Blancas. Jamás nos rendiremos. Vamos a recuperar Cataluña. Gracias a nuestro diputado, @tonilopez_Vox y a @IsabelLazaro_ de Tarragona por la fuerza que nos dan! #SoloQuedaVox pic.twitter.com/GZxVe4CP79 — VOX Lérida (@VoxLerida) May 29, 2021

El que no diuen és que s'han hagut de posar als afores, sols, amb 3 furgones de Mossos i lluny de tothom. Feia dies que buscaven una altra resposta i no l'han tingut. Pam de nas i cap a casa. pic.twitter.com/Bp4N12XAQC — miquel andreu (@lotigre) May 29, 2021

La formació d'ultradreta,, ha visitat aquest dissabte les Borges Blanques amb la intenció de presentar les propostes dels diputats al Parlament. Diversos militants i simpatitzants s'han desplaçat fins a la capital de les, però no han trobat quòrum per exposar les idees dels seus representants a la cambra catalana.La formació ha col·locat una carpa als afores del municipi que ha estat. Tot i la vigilància policial, ningú no s'ha acostat a protestar contra la formació com sí ha passat en els darrers mesos en diverses ciutats catalanes.La calma de la jornada no ha impedit, però, queborgenc, a qui han acusat de voler vetar-los en espais públics del municipi. Vox ha publicat dos missatges al seu compte de Twitter en el qual es reivindica el seu paper de "recuperadors" de Catalunya.

