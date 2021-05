Justícia ja ha començat a redactar la proposta d'indults als presos polítics

El Ministeri de Justícia ja ha iniciat la redacció dels informes dels 12 expedients d'indult que el ministre del ram, Juan Carlos Campo, portarà a la taula del consell de ministres. Així ho han indicat aquest dilluns a l'ACN fonts de l'executiu en la recta final d'una tramitació que va començar a finals de setembre del 2020 i que quedarà resolta en qüestió de setmanes.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dilluns a defensar la via de la concòrdia malgrat el desgast polític que li suposa. "Ajudar a resoldre problemes no representa un cost, el cost seria deixar les coses enquistades", ha dit en roda de premsa amb el seu homòleg polonès.Un cop Sánchez ha donat a entendre que els concedirà, queda per concretar la fórmula dels indults, que previsiblement –segons han apuntat en els últims mesos veus de l'entorn del líder socialista- seran parcials, de manera que mantindran alguna de les penes per les quals van ser condemnats els presos, com la de la inhabilitació per a càrrec públic. El diari El País apuntava aquest dilluns que els indults també seran reversibles, tot i que existeixen més dubtes jurídics sobre aquest factor perquè nous delictes incorporarien nous processos.El mateix president espanyol no ha volgut posar data a l'arribada dels indults al Consell de Ministres, però sí que ha explicat que són expedients individuals "que s'han de construir, armar-se bé i fonamentar-se bé", i "quan estiguin preparats s'elevaran al Consell de Ministres".L'executiu espanyol disposa dels vots particulars que els magistrats del Tribunal Constitucional (TC) Antonio Xiol i María Luisa Balaguer van emetre contra la resolució del TC que avalava la condemna a l'exconseller Josep Rull. Tots dos magistrats van concloure que la condemna del Suprem als líders del procés va ser "desproporcionada" i van apuntar que calia haver explorat una interpretació del delicte de sedició que anés "en sintonia amb la cultura jurídica dels països de la Unió Europea".L'executiu provarà de desmuntar els arguments en contra dels indults de l'informe del Tribunal Suprem, que afirmava que els indults són una "solució inacceptable" que només busca una fórmula per dotar el govern espanyol "d'estabilitat" parlamentària al Congrés dels Diputats gràcies als vots de les formacions independentistes.L'informe del Tribunal Suprem no és vinculant, però el fet que Vox ja hagi anunciat un recurs contra els indults farà que un cop emesa una resolució al Consell de Ministres la pilota torni a estar a la teulada de la Secció Cinquena de la Sala tercera del Tribunal Suprem, on es podria lliurar l'última batalla jurídica sobre els decrets.Els indults als presos independentistes marcaran la legislatura espanyola, que ja ha travessat l'equador i que Sánchez vol allargar fins al 2023. La manifestació convocada pel col·lectiu que lidera Rosa Diez, Uniçon 78, tornarà a reunir la dreta a la Plaça de Colón, on PP, Cs i Vox participaran de nou en una concentració que apunta a Sánchez amb el conflicte català de rerefons.Paral·lelament Sánchez ha insistit aquest dilluns sobre la voluntat del seu govern de celebrar la taula de diàleg, però ha insistit que abans d'aquesta primera reunió s'hauria de celebrar la trobada entre ell mateix i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a La Moncloa, que encara no té data de celebració.

