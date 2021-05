Meritxell Batet demana «recordar el que ens uneix» en la commemoració del bombardeig feixista de Granollers

Aquest dilluns, per primer cop una presidenta del Congrés ha visitat Granollers.ha estat a la capital del Vallès Oriental per assistir alsque la ciutat va patir per part de l'aviació italiana.La primera parada de la visita ha estat el cementiri municipal, el punt on es celebra l'homenatge a les -com a mínim- 224 víctimes mortals que va causar l'atac feixista. Durant els discursos, Batet ha pronunciat unes paraules al voltant de la reconciliació: "No hi ha desacord ni conflicte que valgui un preu com el que el nostre país va pagar a la Guerra Civil".En acabar l'acte, Batet ha visitat el refugi antiaeri de la plaça Maluquer i Salvador i l'Ajuntament, on ha signat el llibre d'honor.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor