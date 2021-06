Eric García reforça la defensa del Barça

Eric García és la segona incorporació del nou projecte de Joan Laporta en la presidència del Barça. El central català arriba sense cap cost, ja que queda lliure del seu contracte amb el Manchester City. García signa per cinc temporades, amb una clàusula de rescissió de 400 milions d'euros. Amb la seva incorporació, el Barça inicia el procés de reconstrucció de la defensa, una de les demarcacions que més preocupa al club.Eric Garcia serà presentat avui mateix com a nou jugador blaugrana, el migdia, segons ha anunciat el mateix club.García torna al Barça, el club on es va formar i del que va marxar l'any 2017, cap a les categories inferiors del Manchester City. Llavors, els citizens van abonar als blaugranes una xifra propera als dos milions d'euros. Amb només 20 anys, el barceloní acumula 35 partits amb el primer equip anglès, amb el qual ha sumat cinc copes i una lliga. Amb la selecció espanyola, García també ha guanyat dos europeus, un de sub-17 i un altre de sub-19.El fitxatge del central català se suma a la del Kun Agüero, que es va oficialitzar ahir dilluns. Es produeix la casualitat que el procediment ha estat el mateix en els dos casos. Els dos arriben de l'equip que entrena Pep Guardiola sense cap cost, ja que el contracte dels dos jugadors finalitzar l'1 de juny i van anunciar que no renovarien.

