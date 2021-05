4 equips catalans, en la prova pilot de la nova 3a divisió del futbol espanyol

Malgrat que els grups encara estan per determinar, la Primera divisió RFEF, la que serà la tercera categoria del futbol espanyol a partir de la temporada vinent, ja té fixats els equips que hi competiran. Entre ells hi ha cinc clubs de Catalunya, després que el Sabadell confirmés el seu descens des de la Segona Divisió aquest diumenge Al Barça B, el Cornellà, el Nàstic, el Llagostera i el Sabadell s'hi sumaran tres equips valencians: el filial del Vila-real, el Castelló i l'Alcoià. També hi participarà l'Andorra de Gerard Piqué.Són en total 40 equips. La comunitat autònoma que més n'hi aporta és Andalusia, amb 7 equips: Algeciras, Betis Deportivo, Linares, Linense, San Fernando, Atlético Sanluqueño i Sevilla Atlético. També hi ha força equips castellans: Albacete, Cultural Leonesa, Internacional de Madrid, Rayo Majadahonda, San Sebastián de los Reyes, Talavera de la Reina, Unionistas de Salamanca, Real Valladolid Promesas, Real Madrid Castilla i Zamora.En menor proporció hi ha representats els equips extremenys (Badajoz i Extremadura), de la Rioja (Calahorra i els dos Logroñés), gallecs (Celta B, Deportivo de la Corunya i Racing de Ferrol), bascos (Real Unión i Bilbao Athletic) i finalment un de càntabre (Racing de Santander), un de navarrès (Tudelano) i un de murcià (UCAM Murcia).Si bé fins aquesta passada temporada la Segona B feia que clubs més modestos competissin amb d'altres de més històrics i amb més pressupost en la mateixa categoria, cosa que alentia el camí cap al retorn al futbol professional, aquest 2021 promet canviar. Encara no s'ha fet públic quin serà el seguiment mediàtic que tindrà la Primera RFEF. Sí que hi haurà majors exigències en els camps, com per exemple que puguin acollir un mínim de 4.000 espectadors a partir de la temporada 2023-2024. La temporada que començarà en tres mesos comptarà amb l'exigència de la il·luminació, mentre que en la següent caldrà que els estadis comptin amb gespa natural.A diferència d'altres anys, aquesta "Segona B" tindrà ascens directe: els campions de cadascun dels dos grups en què es dividirà la competició regular pujaran a Segona A. Pel que fa a les altres dues places, es disputaran en una lliga possiblement a partit únic entre els que quedin en segona i cinquena posició.En aquesta categoria hi haurà equips de la talla del Deportivo de la Corunya, un històric del futbol estatal que intentarà aquest cop sí recuperar la seva presència al futbol professional. També destaca la nombrosa presència de filials: en són 7 del total de 40. Si algun dels seus primers equips competeix a Segona A, no podrà optar a pujar-hi, tal com ja succeeix en l'actualitat.

